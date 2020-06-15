Детские лагеря Ленобласти открыли заезд в карантинном режиме

В Ленобласти стартовал заезд в детские оздоровительные лагеря. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленобласти стартовал заезд в детские оздоровительные лагеря. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В детских оздоровительных лагерях Ленинградской области 15 июня стартовал заезд. Работать учреждения будут в карантинном режиме.

С понедельника четыре региональные площадки принимают воспитанников ресурсных центров. Завтра, 16 июня, лагерь «Росссонь» готовится принять детей медицинских работников.

Каждому ребенку меряют температуру. Детские вещи проходят обязательную обработку.

«Проводится термометрия, санитарная обработка сумок и чемоданов», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Проверку также проходят сотрудники лагерей. На сегодняшний день обследовано порядка 300 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации для детских лагерей в условиях пандемии коронавируса. Ведомство требует усилить контроль за здоровьем детей и сотрудников лагерей.