Сябитова назвала «хайпом» развод Харламова и Асмус

Сябитова назвала &#171;хайпом&#187; развод Харламова и Асмус
Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza/

Супруги, прожившие вместе восемь лет, публично объявили о расставании.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Эту новость прокомментировала ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в беседе с «Говорит Москва». Она не понимает, для чего Гарик Харлмамов и Кристина Асмус устроили «показуху». Сябитова считает, что слова о разрыве – лишь «хайп». Она отметила, что не против помочь запутавшимся супругом восстановить отношения. Не исключено, что обоих пригласят на Первый канал, чтобы разобраться в случившемся.

«Если они изъявят желание, я не вижу причины не помочь»,

— пояснила Сябитова.

Ведущая подчеркнула, что «Давай поженимся!» существует, чтобы помогать людям, а те, кто ведут себя неискренне, туда не попадают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности внезапного развода Харламова и Асмус. По словам Анатолия Кучерена, представляющего интересы популярной российской актрисы, супруги начали процесс по расторжению брака еще полтора месяца назад. В ближайшие дни они пойдут подавать заявление в суд.

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"Давай поженимся" развод роза сябитова
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