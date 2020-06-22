Стали известны подробности внезапного развода Харламова и Асмус

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Шокирующая для общественности новость появилась сегодня в аккаунтах звездной пары. Адвокат раскрыл детали их внезапного разрыва.

По словам Анатолия Кучерена, представляющего интересы популярной российской актрисы, супруги начали процесс по расторжению брака еще полтора месяца назад. В ближайшие дни они пойдут подавать заявление в суд.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ, адвокат отметил, что Харламов и Асмус расходятся на позитивной ноте.

«Так бывает, что люди расстаются», — подчеркнул мужчина.

Он также добавил, что все необходимые документы актеры уже подготовили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Харламов рассказал о разводе с Асумус. Он отметил, что на данное решение не повлияли фильм «Текст».