«Это были прекрасные восемь лет». Харламов и Асмус объявили о разводе

Комик и телеведущий Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили, что разводятся. Бракоразводный процесс уже идет.

Харламов отметил, что они останутся любящими родителями. Отметим, что у пары есть общая дочь.

«Это были прекрасные восемь лет», —отметил он на своей странице в Instagram

По его словам, на решение о разводе ни повлияли ни фильм «Текст», ни коронавирус, ни кто-то третий.

Он также подчеркнул, что они расстаются «друзьями, с большим уважением друг к другу». Кристина Асмус также опубликовала в своем Instagram пост о разводе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Кристина Асмус пошутила о беременности и огорчила поклонников. На ней у девушки большой животик. В посте говорится, что она долго скрывала свое положение и выкладывала старые снимки, а теперь решила во всем признаться. Она отметила, что все родные и близкие давно ждали этого события.