Все пляжи Петербурга не прошли проверку Роспотребнадзора

С мая 2020 года Управление Роспотребнадзора по Петербургу проверило 24 пляжа. Ни один из них не признан пригодным для купания.

Специалисты отобрали 200 проб воды в акваториях города. Их проверили на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора.

Мониторинг проводился в акваториях Суздальских озер, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив, озера Безымянного, реки Ижора, а также на пляжах «Кронштадтский» Кронштадтский район; «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи» Финского залива, в «Дюнах» и «Морских Дубках».

Ни одна из акваторий не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пляжи Петербурга готовят к открытию.