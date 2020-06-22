В Петербурге готовят к открытию 24 оборудованных пляжа

В Петербурге готовят к открытию 24 оборудованных пляжа
Сдача пляжей предполагается до 1 июля. Фото: Pixabay

Пляжи Северной столицы готовятся к открытию. К началу июля жители смогут посетить 24 пляжа.

Как рассказал начальник поисково-спасательной службы города Юрий Данчук, сообщил портал 78.ru, в настоящее время пляжи заканчивают период допуска, где вся инфраструктура и спасательные станции будут работать на благо отдыха петербуржцев.

Он также добавил, что сдача пляжей предполагается до первого июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге подтвердили 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались за весь период 869 человек. За сутки подтверждено 29 новых летальных случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа на территории России в понедельник, 22 июня.

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