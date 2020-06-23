В роддоме в Петербурге родились две тройни за неделю

В роддоме №10 за неделю родились две тройни. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В роддоме №10 за неделю родились две тройни. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В родильном доме №10 за неделю родились две тройни. На свет они появились с разницей в три дня, рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

32-летняя Яна стала мамой тройняшек 16 июня. У неё родились мальчики — близнецы массой 2 кг 250 грамм и 2 кг 80 грамм и девочка массой 1 тыс. 730 грамм. В семье уже есть двое сыновей. После рождения тройни родители будут воспитывать пять детей.

Три дня спустя, 19 июня, родила 29-летняя Айгюн. Женщина и её супруг стали родителями двух девочек массой 2 кг 150 грамм и 1 кг 540 грамм и мальчика массой 2 кг 250 грамм. У молодой пары уже есть 8-летний ребенок.

Родителей тройняшек 23 июня поздравили председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко. Семьям вручили цветы и подарки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале мая в Петербурге родились три двойни.