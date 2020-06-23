Суд принудил президента Бразилии носить маску

В Бразильском федеральном округе суд вынес постановление, которое обязывает президента и других избранных политиков носить медицинские маски в общественных местах. Глава государства Жаир Болсонару данное требование неоднократно игнорировал.

Суд обязал Болсонару пользоваться средствами индивидуальной защиты в публичном пространстве, пишет новостная служба BBC.

В Бразилии действует постановление, которое обязывает носить маски на улицах, в магазинах, в транспорте и на работе. Нарушителей ждет штраф в 2 тыс. реалов.

Постановление это, впрочем, нередко игнорирует президент страны Жаир Болсонару. Его несколько раз видели без маски на мероприятиях. Так, на одном из митингов Болсонару засняли чихающим. Он, по словам очевидцев, чихнул в ладонь, а после пожал руку пожилой женщине.

Президент Бразилии — один из тех, кто отрицает карантинные меры. Он считает, что они наносят больше вреда, чем сама пандемия коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бразильский Минздрав приостановил публикацию данных по коронавирусу. Это решение было поддержано президентом Бразилии Жаиром Болсонару.