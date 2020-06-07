Бразилия скрыла статистику по заболеваемости коронавирусом

Бразильский Минздрав приостановил публикацию данных по коронавирусу в стране. Это решение было поддержано президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Как сообщает РИА Новости, последние несколько дней министерство публикует на своем сайте только информацию о новых случаях заражения за минувший день. По словам бразильского лидера, обновление общих данных по коронавирусу не свидетельствует о текущей обстановке в стране.

Обновленная информация о заболеваемости также перестала отражаться на сайте университета Джонса Хопкинса. Страна уже переместилась на последнее место в списке стран по числу заражений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Бразилии за сутки умерли более 900 человек с коронавирусом. Выявлено свыше 27 075 случаев заражения, сообщает министерство здравоохранения страны.