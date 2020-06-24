Охлобыстин прокомментировал пьяное ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин назвал Михаила Ефремова старинным другом, однако подчеркнул, что не одобряет то, что тот сел пьяным за руль.

«Произошло это по обычной человеческой безалаберности — тут я ни в коем случае не оправдываю Михаила Олеговича. При всех его человеческих достоинствах нельзя садиться пьяным за руль», — отметил он, сообщает StarHit.

ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. Напомним, Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, врезался в фургон Lada под управлением курьера Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов находился в нетрезвом состоянии. Также у него в крови нашли следы наркотиков. Сейчас он находится под домашний арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Суд также отобрал у него права на определенный период времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российского актера Михаила Ефремова решили вырезать из сериала «Вампиры средней полосы», сообщает его коллега по сериалу актер Дмитрий Лысенков.