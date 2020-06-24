В Ленобласти легковушка улетела в кювет после столкновения с животным

Машина улетела в кювет. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Машина улетела в кювет. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, легковой автомобиль столкнулся с животным. ДТП произошло в ночь на 24 июня на дороге «Санкт-Петербург – Ручьи».

В результате происшествия пострадали двое молодых людей 1997 года рождения. Они получили травмы разной степени тяжести. Сейчас проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали женщина и трое детей.