В Ленобласти легковушка улетела в кювет после столкновения с животным

В Ленобласти легковушка улетела в кювет после столкновения с животным
Машина улетела в кювет. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, легковой автомобиль столкнулся с животным. ДТП произошло в ночь на 24 июня на дороге «Санкт-Петербург – Ручьи».

В результате происшествия пострадали двое молодых людей 1997 года рождения. Они получили травмы разной степени тяжести. Сейчас проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали женщина и трое детей.

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