В ДТП в Гатчинском районе пострадали женщина и три ребенка

В Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали женщина и трое детей.

Дорожный инцидент случился во вторник, 23 июня, на 12 километре автодороги Северский — Дружная горка — Куровицы. По данным ГИБДД, автомобиль Daewoo Matiz выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Focus.

В результате пострадали пассажиры Daewoo: женщина и трое ее детей: два мальчика 4 и 6 лет, и девочка 5 лет. Их доставили в ближайшее медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Водитель иномарки разыскивается, он сбежал с места аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Audi не поместилась перед ГАЗелью на перекрестке Правды и Разъезжей. Водитель иномарки не рассчитал габариты транспорта.