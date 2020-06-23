Audi не поместилась перед ГАЗелью на перекрестке Правды и Разъезжей

Audi не поместилась перед ГАЗелью на перекрестке Правды и Разъезжей
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке улиц Правды и Разъезжей произошло ДТП с участием двух машин. Инициатором аварии стал торопливый водитель.

Дорожный инцидент случился во вторник, 23 июня. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машины не получили значительных повреждений. По словам очевидцев, водитель Audi попытался пролезть перед ГАЗелью, но не рассчитал габариты легкового авто.

«Проезд перекрыт полностью», — предупредил автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что микроавтобус подбил мотоциклиста на Васильевском острове. Транспортные средства затруднили проезд.

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Audi не поместилась перед ГАЗелью на перекрестке Правды и Разъезжей
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