Микроавтобус подбил мотоциклиста на Васильевском острове

В Северной столице на Васильевском острове произошло ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла. Транспортные средства затруднили проезд.

Авария случилась во вторник, 23 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На 8-9 линии, около дома 77 на В.О.», — уточнил очевидец.

На кадрах видно, что микроавтобус остановился поперек дороги и занял две полосы. Мотоцикл брошен рядом.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Московское шоссе встало в пробку из-за ДТП. По предварительным данным, перевернулась фура, которая преграждает путь остальным машинам.