Микроавтобус подбил мотоциклиста на Васильевском острове

В Северной столице на Васильевском острове произошло ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла. Транспортные средства затруднили проезд.
Авария случилась во вторник, 23 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«На 8-9 линии, около дома 77 на В.О.», — уточнил очевидец.
На кадрах видно, что микроавтобус остановился поперек дороги и занял две полосы. Мотоцикл брошен рядом.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Московское шоссе встало в пробку из-за ДТП. По предварительным данным, перевернулась фура, которая преграждает путь остальным машинам.