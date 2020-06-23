Микроавтобус подбил мотоциклиста на Васильевском острове

Микроавтобус подбил мотоциклиста на Васильевском острове
Участники аварии заняли большую часть дороги. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Васильевском острове произошло ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла. Транспортные средства затруднили проезд.

Авария случилась во вторник, 23 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На 8-9 линии, около дома 77 на В.О.», — уточнил очевидец.

На кадрах видно, что микроавтобус остановился поперек дороги и занял две полосы. Мотоцикл брошен рядом.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Московское шоссе встало в пробку из-за ДТП. По предварительным данным, перевернулась фура, которая преграждает путь остальным машинам.

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