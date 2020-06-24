Рестораторам Петербурга облегчат процесс открытия летних кафе

Уже с завтрашнего дня, 25 июня, рестораторы города на Неве смогут отправить заявку на открытие летних кафе в упрощенной форме.
Точки общепита, изъявившие желание организовать работу на улице, смогут обойтись без включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Не нужен будет и договор. Об этом сообщает пресс-служба КИО.
Для организации предпринимательской деятельности заведений общественного питания, Комитет имущественных отношений будет выдавать специальное разрешение на использование городского участка земли.
То есть, официально, стулья и столы кафе и ресторанов будут рассматриваться как элементы благоустройства.
Данная поддержка владельцам ресторанного бизнеса Северной столицы оказана правительством города в связи с коронавирусной инфекцией и последствиями от принятых ограничительных мер.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге летние кафе планируют открыть с 29 июня.