Рестораторам Петербурга облегчат процесс открытия летних кафе

Рестораторам Петербурга облегчат процесс открытия летних кафе
Внешний вид и цвет мебели должны быть выполнены в стилистике окружающей архитектуры, а площадь летней веранды не должна превышать площадь самого ресторана. Фото: Pixabay

Уже с завтрашнего дня, 25 июня, рестораторы города на Неве смогут отправить заявку на открытие летних кафе в упрощенной форме.

Точки общепита, изъявившие желание организовать работу на улице, смогут обойтись без включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Не нужен будет и договор. Об этом сообщает пресс-служба КИО.

Для организации предпринимательской деятельности заведений общественного питания, Комитет имущественных отношений будет выдавать специальное разрешение на использование городского участка земли.

То есть, официально, стулья и столы кафе и ресторанов будут рассматриваться как элементы благоустройства.

Данная поддержка владельцам ресторанного бизнеса Северной столицы оказана правительством города в связи с коронавирусной инфекцией и последствиями от принятых ограничительных мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге летние кафе планируют открыть с 29 июня.

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Рестораторам Петербурга облегчат процесс открытия летних кафе