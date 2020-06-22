В Петербурге летние кафе планируют открыть с 29 июня

Внешний вид и цвет мебели должны быть выполнены в стилистике окружающей архитектуры, а площадь летней веранды не должна превышать площадь самого ресторана. Фото: Pixabay

Внешний вид и цвет мебели должны быть выполнены в стилистике окружающей архитектуры, а площадь летней веранды не должна превышать площадь самого ресторана. Фото: Pixabay

В Петербурге совсем скоро могут открыть летние террасы кафе и ресторанов. Стала известна предварительная инструкция, которая поможет предпринимателям избежать нарушений в период сложной эпидемиологической ситуации.

Так, летние кафе планируется открыть 29 июня. Как сообщил СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», заведения могут обслуживать клиентов за столиками, вынесенными на тротуар перед входом в заведение без оформления аренды. Их можно выносить на улицу с 8 утра, а к полуночи необходимо убрать обратно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице не торопятся открывать торговые центры. По словам вице-губернатора города Евгения Елина, соответствующее решение будет принято лишь в тот момент, когда в Петербурге освободится половина больничных коек.