В Петербурге стали меньше разводиться

Чуть больше, чем за первую половину июня подано всего 611 заявок на расторжение брака. Если обратиться к статистике, то в июне 2019 данный показатель составлял 1099 заявлений. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на Комитет по делам записи гражданского состояния.

Примечательно, что ожидалась более негативная тенденция. Ведь вынужденная самоизоляция могла спровоцировать всплеск конфликтов в семьях петербуржцев. Возможно, граждане подошли основательно и ответственно к решению сложных ситуаций. Стоит подчеркнуть, что количество желающих развестись падает с каждым месяцем. В апреле количество заявлений насчитывалось 861, а в марте 1927.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне стали реже разводиться. Этому мог поспособствовать факт того, что граждане в последнее время не торопятся со столь важным шагом и вступают в брак, будучи готовыми к нему.