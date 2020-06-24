В Петербурге стали меньше разводиться

В Петербурге стали меньше разводиться
Петербуржцы сохраняют свои браки. Фото: pixabay.com

Чуть больше, чем за первую половину июня подано всего 611 заявок на расторжение брака. Если обратиться к статистике, то в июне 2019 данный показатель составлял 1099 заявлений. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на Комитет по делам записи гражданского состояния.

Примечательно, что ожидалась более негативная тенденция. Ведь вынужденная самоизоляция могла спровоцировать всплеск конфликтов в семьях петербуржцев. Возможно, граждане подошли основательно и ответственно к решению сложных ситуаций. Стоит подчеркнуть, что количество желающих развестись падает с каждым месяцем. В апреле количество заявлений насчитывалось 861, а в марте 1927.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне стали реже разводиться. Этому мог поспособствовать факт того, что граждане в последнее время не торопятся со столь важным шагом и вступают в брак, будучи готовыми к нему.

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