Россияне стали реже разводиться

В 2019 году россияне чаще связывали себя узами брака. В лидерах по количеству заключенных браков стала Москва. Там в 2019 году создано 79418 ячеек общества. Количество разводов в столице уменьшилось до до 42 497. Всего же в стране было заключено 917 тыс. браков. Разводов же было оформлено 528 тысяч, что на 56 тысяч меньше, чем в 2018 году.

В Санкт-Петербурге на 2019 год пришлось 47 тыс оформленных отношений. В 2018 эта цифра была на три тысячи меньше.

В основном, семьи создают люди в возрасте 25-29 лет. Количество россиян данной возрастной группы составляет 10,2 миллиона человек.

Уменьшение количество разводов может объясняться тем, что на него люди могут решиться не сразу, а спустя какое-то время. Помимо этого, в России много людей живут в гражданских браках, поэтому расставания зафиксировать невозможно. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на медиаофис Всероссийской переписи населения-2020.

Также, судя по статистике Росстата, женихов лучше искать в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Здесь проживает наибольшее количество мужчин в возрасте от 16 лет, которые не состоят в официальных отношениях.

Невест же больше всего живет в в Ярославской, Ивановской, Тульской и Новгородской областях. Количество мужчин в этих краях составляет всего 45% от населения.