На проспекте Стачек задержан рецидивист, подозреваемый в воровстве денег с банковской карты пенсионерки

В Петербурге задержан рецидивист, который подозревается в хищении денежных средств с банковской карты.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в помещении аптеки на Ленинском проспекте пенсионерка 1947 года рождения обнаружила пропажу принадлежащей ее мужу банковской карты. Выяснилось, что с карты сняты 6360,39 рублей.

На следующий день на проспекте Стачек был задержан ранее неоднократно судимый, неработающий мужчина 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Северной столицы полицейские разыскивают женщину «цыганской» внешности. Злоумышленница «сняла порчу» с пенсионерки и лишила ее крупной суммы. Преступный инцидент произошел 10 февраля в Ломоносове.