База данных пользователей Telegram была «слита» в Сеть

Информация о миллионах пользователей детища Павла Дурова — Telegram, оказалась доступна в даркнете (закрытой части мировой интернет-паутины, доступной не всем). Об этом сообщил сайт «Код Дурова».

С помощью опубликованного на одном из сайтов документа, можно вычислить мобильные номера пользователей по их никам. В списке были найдены и личные номера сотрудников Telegram.

Представители мессенджера сообщили, что в курсе данной ситуации и объяснили существование подобной базы обстоятельствами, которые происходят из-за импорта данных из телефонных книг регистрирующихся пользователей.

При этом, подчеркивается, что большая часть из представленных номеров ныне не действуют. А во избежании неприятных моментов, пользователи мессенджера могут установить запрет на добавление в контакты по мобильному номеру. Таким образом, взаимосвязь между аккаунтом Telegram и номером, с помощью которого он создан, не будет видна для посторонних.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор снимет блокировку с Telegram.