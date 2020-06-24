Тимощук рассказал о самых красивых местах Санкт-Петербурга

Тимощук рассказал о самых красивых местах Санкт-Петербурга
Анатолий Тимощук. Фото: vk.com/timo44

Получился своеобразный топ из пяти любимых мест для экс-футболиста «Зенита» Анатолия Тимощука. О них он рассказал порталу welcome.2020.ru.

Напомним, город на Неве примет матчи чемпионаты Европы по футболу в следующем году. Турнир должен был состояться этим летом, но был перенесен из-за коронавирусной инфекции.

Тимощук рассказал, что петербургские фанаты очень хорошие люди, которые действительно разбираются во всех нюансах футбола. Подчеркнул он и культурность местных жителей.

Спортсмен выделил из достопримечательностей города стадион на Крестовском острове, внутреннее убранство которого позволяет проводить игры в максимальном комфорте как для футболистов, так и для фанатов.

Помимо этого, Тимощук рассказал о красоте набережных и о их архитектурных решениях.

Также, был назван Исаакиевский собор и колоннада, с которой зритель может насладиться прекрасным видом города.

Отмечены были и прогулки по рекам и каналам.

Что касается мест рядом с городом, Тимощук выделил Финский залив. Именно туда, в сторону Репино, спортсмен любит выбираться с семьей для совершения прогулок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-супруга Анатолия Тимощука подала на раздел имущества.

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