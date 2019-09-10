Экс-супруга Анатолия Тимощука подала на раздел имущества

На данный момент бывшему игроку и действующему тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку запрещено совершать сделки с недвижимостью из-за иска его бывшей супруги.

Надежда Тимощук намерена разделить совместно нажитое имущество с экс-супругом через петербургские суды. За годы семейной жизни они приобрели пять квартир на Крестовском острове. Кроме недвижимости, бывшая жена требует разделить средства со счетов спортсмена в банке. Также Надежда требует от футболиста выплату алиментов в пользу их дочерей, сообщает «Фонтанка.ру».

Сейчас экс-супруга Тимощука с двумя дочерьми проживает в Германии, где футболист играл за «Баварию» в течение четырех лет. Пара развелась в 2016 году. В тот же год спортсмен вернулся в Петербург, где занял должность тренера в «Зените».

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