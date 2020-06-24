После победы «Зенита» над ЦСКА в Петербурге появилось граффити с Лапенко

Запечатлеть победу любимой команды решил неизвестный граффитист. В своем настенном произведении он изобразил Антона Лапенко, который находится в одном из своих самых популярных образов. Рядом с героем граффити был написан и текст: «У нас с ЦСКА разговор короткий». Также, была указана дата матча.

Фотография граффити была опубликована в группе «Ландскрона» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, матч, о котором идет речь, состоялся 20 июня в городе на Неве. Сине-бело-голубые в сухую разгромили ЦСКА со счетом 4:0. В игре отличился Малком — футболист забил два мяча. Также, по одному мячу в ворота противника успешно закатили Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦСКА оштрафовали на 100 тысяч рублей за расистские выкрики в адрес нападающего «Зенита» Малкома.