ЦСКА оштрафовали на 100 тысяч рублей за расистские выкрики в адрес нападающего «Зенита» Малкома

Московский ЦСКА оштрафован за поведение своих фанатов на матче 23-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом».

Так, красно-синие оштрафованы на 100 тысяч рублей за расистские выкрики фанатов в адрес нападающего «Зенита» Малкома.

Как сообщается на сайте РФС, московский клуб заплатит штраф «за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника».

Напомним, петербургский «Зенит» на выезде разгромил московский ЦСКА. со счетом 0:4.Счет на 2-й минуте матча открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович. На 9-й минуте нападающий «Зенита» Малком удвоил преимущество. В добавленное к первому тайму время Малком забросил третий мяч «Зенита» в ворота москвичей и оформил дубль. На четвёртой добавленной минуте Себастьян Дриусси реализовал пенальти. Матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 53 очка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» объявил дату полуфинального матча Кубка России сезона 2019/2020. Сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком».