Экс-зампред комитета по строительству Петербурга получил условный срок и 12 млн рублей штрафа

Смольнинский районный суд Северной столицы назначил наказание для бывшего заместителя главы городского комитета по строительству, обвиняемого в получении взятки.

Согласно материалам уголовного дела, Виталий Жданов, находясь на этой должности, в течение ноября-декабря 2012 года получил 2 миллиона рублей в виде взятки от бизнесмена, пообещав в обмен покровительство и получение конкурсных госконтрактов. В январе 2013 года преступник получил еще 1,25 млн рублей взятки, уже от другого предпринимателя, который был подрядчиком четырех госзаказов, находящихся в ведении комитета.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Жданов получил условный срок на 7 лет и 7 месяцев с испытательным сроком на 5 лет, а также должен выплатить штраф в размере 12 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге во взяточничестве подозревают ветеринара.