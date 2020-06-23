Ветврач из «Ленинградской МВЛ» поймался на взятках

Петербургская полиция открыла уголовное дело о получении взятки. Подозреваемый — ветеринарный врач.

Как стало известно gazeta.spb.ru, уголовное дело возбуждено в отношении ведущего ветврача ФГБУ «Ленинградская МВЛ». По данным правоохранителей, он брал взятки за быстрые испытания проб разной продукции.

Общая сумма всех взяток составила более 100 тысяч рублей. Представители юрлиц передавали деньги ветвраче, чтобы тот быстрее испытал их продукцию. Кроме того, он брал взятки за выдачу результатов до их регистрации.

Врача отпустили под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский полицейский попал под статью из-за взятки от автоугонщика. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о получении взятки, подозреваемым оказался оперуполномоченный полиции.