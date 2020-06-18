Петербургский полицейский попал под статью из-за взятки от автоугонщика

Злоумышленник передал правоохранителю взятку, чтобы тот не привлекал его к уголовной ответственности за угон автомобиля. Фото: pixabay.com

Злоумышленник передал правоохранителю взятку, чтобы тот не привлекал его к уголовной ответственности за угон автомобиля. Фото: pixabay.com

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о получении взятки, подозреваемый — оперуполномоченный полиции.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Петербургу и Ленобласти, уголовное дело открыто в отношении старшего оперуполномоченного 9 отдела ОРЧ (КОН) №3 городского главка МВД.

Предполагается, что 11 июня оперуполномоченный получил взятку в размере 200 тысяч рублей от «курьера», которого послал соучастник преступления. Все происходило около дома на Черниговской улице.

Переданные деньги были лишь частью от заранее требуемой взятки в размере 1 млн рублей. Злоумышленник передал правоохранителю взятку, чтобы тот не привлекал его к уголовной ответственности за угон автомобиля.

Сейчас всех участников сделки задержали. Расследование дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что топ-менеджера «МЭС Северо-Запад» подозревают в покушении на получение крупной взятки.