Топ-менеджера «МЭС Северо-Запад» подозревают в покушении на получение крупной взятки

Его поместили под стражу из-за обвинений в попытке получить 100 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Об этом сообщает СУ СК России по Ленинградской области. Директор по развитию филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральный сети Северо-Запад» был отправлен под стражу из-за подозрений в получении взятки в размере 100 миллионов рублей. До этого под стражу поместили другого фигуранта уголовного дела.

Напоминаем, что сотрудники правоохранительных органов задержали директора по развитию и начальника отдела по договорам сети «МЭС Северо-Запад». По предварительным данным, они вступили в сговор, чтобы получить 100 миллионов рублей от исполнительного директора «Усть-Луга Ойл».

На данный момент проведены обыски и изъяты все документы и техника. Расследование продолжается.

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