Пьяный водитель в Приозерске заплатит штраф за взятку инспектору ДПС

Пьяный водитель в Приозерске заплатит штраф за взятку инспектору ДПС
Инспекторы ДПС отказались от взятки. Фото: vk.com/dorinspb

Мужчина пытался подкупить инспекторов ДПС, чтобы те закрыли глаза на его пьяное состояние и отсутствие водительских прав.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, автомобилиста обвиняли в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Следствие установило, что 20 мая сотрудники ДПС в Приозерске остановили для проверки документов автомобиль обвиняемого. Оказалось, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Испугавшись наказания, водитель предложил полицейским взятку в 15 тысяч рублей. Однако те отказались ее принимать.

Подсудимый признал свою вину. В итоге его признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что взятка обернулась для инспекторов ГИБДД в Ленобласти штрафом в 2,5 млн рублей.

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Пьяный водитель в Приозерске заплатит штраф за взятку инспектору ДПС