Взятка обернулась для инспекторов ГИБДД в Ленобласти штрафом в 2,5 млн рублей

Бывшие полицейские выплатят штрафы в размере 1,48 млн и 990 тыс. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба судов Ленобласти. Гатчинский суд вынес приговор в отношении двух уволенных инспекторов ДПС, обвиняемых по статье о взяточничестве.

Все произошло осенью прошлого года в Коммунаре. Лейтенант и прапорщик полиции остановили автомобиль для проверки документов: водитель ехал без водительского удостоверения. Инспекторы договорились, что отпустят его за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей.

Полиция узнала об этом и открыла уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие).

По решению суда экс-полицейские выплатят штраф 1 млн 480 тысяч рублей и 990 тысяч рублей. Кроме того, они в ближайшие три года не смогут вернуться на работу в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-глава МО «Невский округ» проведет 2,5 года в колонии за взятки.