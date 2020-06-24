Поисковики ищут 22-летнего парня, пропавшего в Выборгском районе Ленобласти

На поиски пропавшего юношу отправятся сегодня вечером. Фото: vk.com/lizaalert_piter

На поиски пропавшего юношу отправятся сегодня вечером. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Выборгском районе Ленобласти без вести пропал 22-летний местный житель. Родственники полагают, что он мог попасть в беду.

Об исчезновении 22-летнего Владимира Сафронова сообщает петербургского отделение поискового отряда «Лиза Алерт». В среду, 24 июня, молодой человек ушел в неизвестном направлении из поселка Зеленая Роща.

Тревогу забили его близкие, у которых есть основания полагать, что с ним могло случиться что-то плохое. Поисковый отряд организует выезд для поисков — сбор назначен на 22:30 у озера Комонь в Выборгском районе области.

Поисковики описали пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение, черные волосы, зеленые глаза. Он был одет в черную футболку, джинсовые шорты и черные кроссовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти открыли уголовное дело по факту безвестного исчезновения 84-летнего пенсионера.