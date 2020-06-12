Следователи считают, что пропавшего пенсионера из Ленобласти могли убить

В Ленобласти открыли уголовное дело по факту безвестного исчезновения 84-летнего пенсионера.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону, уголовное дело возбудили с целью установления всех обстоятельств следственным путем.

Пожилой мужчина пропал в садоводческом массиве Пупышево в Волховском районе области в четверг, 11 июня. Известно, что у пенсионера проблемы с ориентацией в пространстве и, есть предположение, что он потерял память. Родственники считают, что мужчина мог сесть в машину к мошенникам, которые интересовались его имуществом.

В ведомстве назвали приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза зелёные , волосы темно-седые короткие. Был одет в бежевую ветровку с синими карманами, черные штаны, зеленые галоши с желтой окантовкой, белая кепка с синим козырьком.

Сейчас пенсионера разыскивают полиция, МЧС и волонтеры организации «Лиза Алерт». Правоохранители допрашивают его знакомых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финском заливе ищут пропавшего рыбака.