В Санкт-Петербурге прогремел салют в честь Дня Победы

Орудия у стен Петропавловской крепости дали 30 залпов.

Сегодня вечером, 24 июня, в Северной столице прогремел праздничный салют в честь 75-летния Победы в Великой Отечественной войне. Первые залпы запустили в 23.00.

В петербургском комитете по благоустройству рассказали, что в промежутке между парадом и салютом городские дороги очистили от мусора и остудили раскаленные мостовые.

Жители Петербурга могли наблюдать за салютом как вживую в центре города, так и по телевизору, как это советовал вице-губернатор Владимир Кириллов.

Отметим, что петербургская подземка сегодня работала в прежнем режиме — до 22.00 на вход и выход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парад Победы на Дворцовой площади посетили 168 ветеранов ВОВ.