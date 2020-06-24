Парад Победы на Дворцовой площади посетили 168 ветеранов ВОВ

Парад Победы на Дворцовой площади посетили 168 ветеранов ВОВ
Ветераны прибыли на парад на 26 продезинфицированных транспортных средств, а администрации районов выдали им маски, перчатки и санитайзеры, плюс вода и головные уборы. За самочувствием ветеранов постоянно следили медработники. Фото: Baltphoto

В среду, 24 июня, торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетили 168 ветеранов ВОВ из 18 районов Северной столицы.

Организаторы массового мероприятия позаботились о максимального строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и мер предосторожности, чтобы обезопасить главных участников парада пожилого возраста, отчитались в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Дворцовая площадь, трибуны, военная техника — все прошло тщательную дезинфекционную обработку, каждый участник парада Победы сдал тест на коронавирус, получил отрицательный результат и 14 дней провел на обязательном карантине в отдельной казарме. Кроме того, репетиции проходили в защитных масках и перчатках. Гости парада, которых в обязательном порядке обеспечили СИЗ, были рассажены с учетом социальной дистанции. Все, кто взаимодействовал с ветеранами, также предварительно сдавали анализы на COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать, приставят к награде.

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