Участница Парада Победы потеряла туфлю, но продолжила маршировать

За невозмутимость и сохранение самообладания девушку хотят найти и наградить.

Инцидент произошел сегодня, 24 июня, в Калининграде. Видеозапись представил телеканал РЕН ТВ. Сначала даже сложно заметить, что не так. Ведь девушка, потеряв обувь, продолжила идти в строю, как ни в чем не бывало.

Поступок девушки оценил командующий Балтийским флотом Александр Носатов. Он попросил фамилию участницы торжественного мероприятия и отметил, что даже будучи босой на одну ногу, строй сбит не был.

Информацию про награждение подтвердили и в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту. Об этом сообщает портал Клопс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Парад Победы в Петербурге завершила колонна байкеров на Невском проспекте. Изъявили желание участвовать изначально семь тысяч байкеров, но по итогу участие приняло 500 человек.