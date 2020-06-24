Участница Парада Победы потеряла туфлю, но продолжила маршировать

Участница Парада Победы потеряла туфлю, но продолжила маршировать
Парад Победы в Петербурге. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

За невозмутимость и сохранение самообладания девушку хотят найти и наградить.

Инцидент произошел сегодня, 24 июня, в Калининграде. Видеозапись представил телеканал РЕН ТВ. Сначала даже сложно заметить, что не так. Ведь девушка, потеряв обувь, продолжила идти в строю, как ни в чем не бывало.

Поступок девушки оценил командующий Балтийским флотом Александр Носатов. Он попросил фамилию участницы торжественного мероприятия и отметил, что даже будучи босой на одну ногу, строй сбит не был.

Информацию про награждение подтвердили и в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту. Об этом сообщает портал Клопс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Парад Победы в Петербурге завершила колонна байкеров на Невском проспекте. Изъявили желание участвовать изначально семь тысяч байкеров, но по итогу участие приняло 500 человек.

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Участница Парада Победы потеряла туфлю, но продолжила маршировать
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