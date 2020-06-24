Парад Победы в Петербурге завершила колонна байкеров на Невском проспекте

После завершения торжественного мероприятия в среду, 25 июня, по Невскому проспекту проехалась колонна байкеров, которые также захотели отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

Мотоциклисты провезли через центр города знамя Победы, а также флаги Российской Федерации и Северной столицы. По словам организаторов, принять участие в акции хотели все семь тысяч официально зарегистрированных байкеров Петербурга, однако для участия в поездке отобрали лишь 500 человек. За движением колонны наблюдали сотни горожан.

Отметим, что парад Победы состоялся на Дворцовой площади. Праздничное шествие состояло из пешей и механизированной колонн, а также выступления авиации. Завершил парад легендарный танк Т-34.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что традиционный салют прогремит у стен Петропавловской крепости в 23:00.