Парад Победы в Петербурге завершила колонна байкеров на Невском проспекте

Парад Победы в Петербурге завершила колонна байкеров на Невском проспекте
Парад в честь 75-летия Победы состоялся на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto

После завершения торжественного мероприятия в среду, 25 июня, по Невскому проспекту проехалась колонна байкеров, которые также захотели отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

Мотоциклисты провезли через центр города знамя Победы, а также флаги Российской Федерации и Северной столицы. По словам организаторов, принять участие в акции хотели все семь тысяч официально зарегистрированных байкеров Петербурга, однако для участия в поездке отобрали лишь 500 человек. За движением колонны наблюдали сотни горожан.

Отметим, что парад Победы состоялся на Дворцовой площади. Праздничное шествие состояло из пешей и механизированной колонн, а также выступления авиации. Завершил парад легендарный танк Т-34.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что традиционный салют прогремит у стен Петропавловской крепости в 23:00.

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