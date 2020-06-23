В Смольном назвали время начала салюта в Петербурге

В Смольном назвали время начала салюта в Петербурге
Салют будет без фейерверков. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

У стен Петропавловской крепости 24 июня прогремит салют, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первые залпы прозвучат в 23:00.

«В 23.00 будет салют, 30 залпов, но без фейерверка», — рассказал вице-губернатор Владимир Кириллов в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Кириллов подчеркнул, что из-за отсутствия фейерверков выходить на набережную не имеет смысла. Смотреть салют он рекомендовал по телевизору.

Петербургский метрополитен, несмотря на знаменательную дату, работу не продлевает. На вход подземка закроется в 23:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 24 июня в Петербурге состоится парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Часть дорог перекрыли накануне, проезд уже недоступен по Миллионной улице, Дворцовой набережной, набережной Зимней канавки и другим улицам.

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