Центр Петербурга начали перекрывать за день до парада Победы

Центр Петербурга начали перекрывать за день до парада Победы
Парад Победы. Фото: пресс-служба ЗВО

В центре Петербурга перекрыли часть дорог. Улицы закрывают в преддверии парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ограничивать движения начали в 16 часов 23 июня. Для проезда недоступны Миллионная улица, набережная Зимней канавки, Дворцовая набережная, Певческий проезд и участок набережной реки Мойки, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В день парада, 24 июня, будут перекрыты Невский проспект, Адмиралтейский проспект, Дворцовый проезд и Адмиралтейская набережная.

Ранее gazta.spb.ru сообщала, что участие в Параде примут более 100 единиц бронетехники и 30 боевых самолетов и вертолетов. В колонну войдут Т-34 и Т-72Б3, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и другая техника. В небе над Дворцовой площадью, в том числе, пролетят Ми-26 и Ми-8 и истребитель Су-30СМ.

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