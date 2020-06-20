В Петербурге прошла генеральная тренировка парада

На Дворцовой площади в Петербурге 20 июня состоялась генеральная тренировка военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в ней приняли более 100 единиц бронетехники и 30 боевых самолетов и вертолетов.

В параде задействованы 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), силовых ведомство и курсантов военных вузов. Участники парада отработали строевые приемы и элементы торжественного марша.

«В механизированной колонне были представлены 109 единиц исторической, новейшей военной и специальной техники», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

На Дворцовой пройдут танки Т-34 и Т-72Б3, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и другая техника. В небе над городом пролетят вертолеты Ми-26 и Ми-8, истребитель Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ и прочие.

Как заверили в ЗВО, тренировки проходили с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Участникам парада померили температуру, все они находятся под наблюдением медиков. Проводится дезинфекция транспорта для перевозки личного состава и мест проживания. Контакты участников с населением Петербурга максимально ограничены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Параде Победы в Петербурге примут участие 200 ветеранов.