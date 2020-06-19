В Параде Победы в Петербурге примут участие 200 ветеранов: все должны быть в масках и перчатках

Принять участие в торжественном параде на Дворцовой площади, посвященному 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, пригласили 200 ветеранов ВОВ.
Трибуны рассчитаны на 1 450 человек, однако ввиду эпидемиологической ситуации будут приглашены только 720 человек, из которых 200 — ветераны. Такие меры необходимы, чтобы обеспечить социальную дистанцию при рассадке. Глава городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина подчеркнула, что на праздничном мероприятии будут строго соблюдаться все требования санитарной безопасности.
Трибуны, Дворцовая площадь, военная техника — все пройдет тщательную дезинфекцию. На входе всем участникам будут измерять температуру, а попасть на парад можно только при наличии защитных масок и перчаток.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Наталья Башкетова недовольна участием в параде детей из «Юнармии».