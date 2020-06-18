Глава Роспотребнадзора раскритикова участие юнармейцев в параде

Глава Управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач города Наталия Башкетова раскритиковала руководство движения «Юнармия» за участие детей в параде Победы на Дворцовой площади.

По словам Башкетовой, руководство организации нарушило закон Санкт-Петербурга. В городе ограничены массовые мероприятия, но парад Победы является исключением по указу президента РФ. При этом, как отметила Башкетова, Роспотребнадзор должен был выдать предписание и потребовать обсервации участников «Юнармии». Разрешение получено не было.

«Потому ни правительство города, ни управление Роспотребнадзора не имело информации об участии детей в параде», — заявила Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Глава Управления Роспотребнадзора добавила, что руководители «Юнармии» несут ответственность за свои действия. Обследование детей будет проведено, но дать гарантии Роспотребнадзор не может, подчеркнула Башкетова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади прошла репетиция парада. Участие в нем приняли более сотни единиц бронетехники и 4,5 тыс. военнослужащих.