Глава Роспотребнадзора раскритикова участие юнармейцев в параде

Глава Роспотребнадзора раскритикова участие юнармейцев в параде
Руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава Управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач города Наталия Башкетова раскритиковала руководство движения «Юнармия» за участие детей в параде Победы на Дворцовой площади.

По словам Башкетовой, руководство организации нарушило закон Санкт-Петербурга. В городе ограничены массовые мероприятия, но парад Победы является исключением по указу президента РФ. При этом, как отметила Башкетова, Роспотребнадзор должен был выдать предписание и потребовать обсервации участников «Юнармии». Разрешение получено не было.

«Потому ни правительство города, ни управление Роспотребнадзора не имело информации об участии детей в параде», — заявила Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Глава Управления Роспотребнадзора добавила, что руководители «Юнармии» несут ответственность за свои действия. Обследование детей будет проведено, но дать гарантии Роспотребнадзор не может, подчеркнула Башкетова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади прошла репетиция парада. Участие в нем приняли более сотни единиц бронетехники и 4,5 тыс. военнослужащих.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
наталия башкетова новости спб парад победы роспотребнадзор юнармия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти хотят поднять прожиточный минимум выше, чем по России
Дрозденко: Петербург и Ленобласть должны объединить усилия, чтобы решить ...
Власти Ленобласти рассказали, как удерживают врачей в регионе
Дрозденко рассказал, как можно решить вопрос по обращению с отходами в Ленобласти
Дрозденко: не закрывать на замок стройки оказалось эффективным решением
Дрозденко рассказал о планах по очистке стоков в Ленобласти
В достройку проблемных объектов Ленобласти вложат 10 миллиардов
Дрозденко: к 2024 году в Ленобласти расселят десятки тысяч аварийных домов