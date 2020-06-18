На Дворцовой площади прошла тренировка парада Победы

Сегодня в центре Петербурга прошла тренировка военного парада, в которой участвовали более сотни единиц бронетехники и 4,5 тыс. военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, сегодня на Дворцовой площади тренировались военнослужащие ЗВО, силовых ведомств региона и курсанты военных вузов.

Военные в составе расчетов отработали выполнение строевых приемов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе передвижения и выполнение элементов торжественного марша.

Всем участникам тренировки несколько раз измеряли температуру; они находились под наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечили состав обеспечили средствами индивидуальной безопасности: перчатками, масками и антисептиками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бронетехнику доставят на Дворцовую площадь на тралах к параду Победы.