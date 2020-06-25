Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ и рассказал о впечатлениях

Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ и рассказал о впечатлениях
Кустурица посетил храм, так как приехал на парад Победы. Фото: Wikipedia

65-летний сербский режиссер Эмир Кустурица побывал в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, построенном в парке «Патриот» под Москвой, и рассказал о впечатлениях.

Деятель кино признался, что не может поверить в то, что масштабный храмовый комплекс был возведен лишь за полтора года. «Это сила, талант и вера», — цитирует Кустурицу РИА Новости в среду, 24 июня. Наибольшее впечатление на режиссера производно образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе.

Кустурица посетил комплекс в среду, так как был почетным гостем парада Победы, состоявшегося в этот день на Красной площади. Напомним, что открыли главный храм Вооруженных сил в понедельник, 22 июня, в присутствии Владимира Путина, Сергея Шойгу и патриарха Кирилла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 14 июня патриарх Московский и Всея Руси освятил новый храмовый комплекс.

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