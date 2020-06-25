Рестораторы Петербурга предложили организовать летние террасы на территории парковок

При этом всего лишь два парковочных места, на которых можно разместить, к примеру, 2-3 столика, могут обеспечить обслуживание до 150 человек в день, отмечают рестораторы. Фото: pixabay.com

При этом всего лишь два парковочных места, на которых можно разместить, к примеру, 2-3 столика, могут обеспечить обслуживание до 150 человек в день, отмечают рестораторы. Фото: pixabay.com

Владельцы точек общепита в Северной столице направили очередное предложение губернатору Петербурга Александру Беглову по смягчению ограничительных мер для заведений.

В последнем обращении-просьбе рестораторы просят расширения перечня возможностей для обслуживания клиентов на открытом воздухе, пишет «Московский Комсомолец». В частности, под летние террасы (так называемые «парклеты») предлагают переоборудовать территорию проезжей части прилегающих улиц или автомобильных парковок — конечно, у заведений, располагающих таковыми.

Таким образом, кафе смогут соблюдать установленные Роспотребнадзором требования об обязательной дистанции между столиками в полтора метра и одновременно обслуживать значительно большее число посетителей. Отметим, что с 29 июня рестораны могут размещать гостей на верандах, расположенных на тротуарах возле заведений, однако там, как правило, площадь не позволяет вместить необходимое для выживания общепита количество людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рестораторы недовольны отсутствием четкой информации со стороны властей о работе сферы общепита и недостаточной поддержкой.