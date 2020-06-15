Рестораторы Петербурга рассказали о планах по открытию заведений

Петербургские рестораторы получат послабления только на третьем этапе отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Точные сроки пока отсутствуют, что мешает планировать работу.

«В Москве четко назвали дату, когда можно открыться, а у нас как всегда — ни да, ни нет. Можно не сомневаться, что точное число узнаем накануне», — отметил генеральный директор «Чайникофф» Михаил Гусейнов в разговоре с «РБК».

Рестораторы собираются максимально воспользоваться послаблениями и открыть летние веранды во всех возможных местах. Так, «Чайникофф» планирует открыть террасы в 11 заведениях из 16.

При этом, как отметил Гусейнов, рестораны ждут проблемы с окупаемостью. С тем, что открытие веранд не спасет отрасль, согласился генеральный управляющий «Ресторанов Арама Мнацаканова» Александр Батушанский.

По прогнозам рестораторов, если заведения разрешат открыть в июле, 30% мест не откроется. Если ограничения продлят до августа, будет потеряно до половины общепитов.

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