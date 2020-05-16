На Невском проспекте пустеют помещения: кафе и рестораны съезжают

Сейчас сложно понять, какие еще заведения закрылись - некоторые владельцы оставили вывески, но уже вывезли оборудование и мебель. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сейчас сложно понять, какие еще заведения закрылись - некоторые владельцы оставили вывески, но уже вывезли оборудование и мебель. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

На некогда самой оживленной и загруженной улице Петербурга — Невском проспекте, — сейчас непривычно пустынно. И не только из-за отсутствия толп пешеходов: кафе и рестораны съезжают, не дождавшись возвращения к работе.

Ограничительные меры, призванные противодействовать распространению коронавирусной инфекции, сокращают не только статистику заболеваемости, но и арендуемые площади. На Невском проспекте арендаторы начали активно покидать помещения.

В частности, на прежнем месте уже не увидеть магазин сувениров «Художественный салон Gift», рестораны «Шоколадница» и «Кофе Хаус», а также точки общепита «Столовая №1» и «Subway». Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, предсказать сложно, все будет зависеть от взаимодействия арендаторов и владельцев недвижимости, передает «Деловой Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговые центры выступают против одностороннего расторжения договоров об аренде, в случае неспособности арендатора оплачивать занимаемую площадь.