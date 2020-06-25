Депутат Рады рассказал о планах по уничтожению Украины

Оппозиционный депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поделился планом по уничтожению Украины.

Информация об этом появилась на официальном интернет-портале политической партии. В частности, предполагается что в рамках этого плана государство станет «активом и колонией». Один из этапов уничтожения страны предполагает усиление агрессивных акций, проводимых националистами и праворадикальными сообществами.

Кива предположил, что процесс разложения Украины уже запущен. При этом политик добавил, что правительством сформирован отряд боевиков, будто бы готовых даже расстреливать людей на улицах. Это участники различных организаций, занимающихся рэкетом, похищением людей и разорением бизнеса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Украине оценили шансы на победу в случае военного конфликта с Россий.