В четверг в Ленобласти ждут жару до +31 градуса

Жаркая погода установится в Ленинградской области в четверг, 25 июня. При это синоптики не исключают небольшого дождя местами.

Согласно информации главного управления МЧС по 47 региону, ночью температура воздуха за окном составит от +9 до +14 градусов, местами возможно до +18 градусов. Днем погода разгуляется и столбики термометров поднимутся до +26…+31 градуса. На востоке будет немного прохладнее — до +23 градусов, также там возможны кратковременные дожди.

Западный ветер подует ночью со скоростью 2-7 метров в секунду, днем он сменится на северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление практически не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян снова ждет аномальная жара до 30 градусов.