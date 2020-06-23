Россиян снова ждет аномальная жара до 30 градусов

Россиян снова ждет аномальная жара до 30 градусов
В европейской части России ожидается жара. Фото: unsplash.com

Синоптики прогнозируют очередную волну аномальной жары, которая надвигается на западную половину европейской части России.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом на предстоящие выходные, с пятницы по воскресенье. По словам синоптика, россиян на этих выходных ждет жара около +30 градусов, что на 4-5 градусов выше нормы в это время. Жара придет на запад России вместе с циркуляцией, сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, жаркая погода установится в пятницу и продлится до воскресенья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре назвали регионы, в которых зафиксирована экстремальная жара. Там температура воздуха достигает отметок в +25℃ — +31℃.

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