Россиян снова ждет аномальная жара до 30 градусов

Синоптики прогнозируют очередную волну аномальной жары, которая надвигается на западную половину европейской части России.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом на предстоящие выходные, с пятницы по воскресенье. По словам синоптика, россиян на этих выходных ждет жара около +30 градусов, что на 4-5 градусов выше нормы в это время. Жара придет на запад России вместе с циркуляцией, сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, жаркая погода установится в пятницу и продлится до воскресенья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре назвали регионы, в которых зафиксирована экстремальная жара. Там температура воздуха достигает отметок в +25℃ — +31℃.