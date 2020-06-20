В Гидрометцентре назвали регионы, в которых зафиксирована экстремальная жара

В Гидрометцентре назвали регионы, в которых зафиксирована экстремальная жара
Стали известны регионы, в которых зафиксирована экстремальная жара. Фото: Pixabay

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, в которых зафиксированы максимальные температурные показатели жары.

Он отметил, что экстремальная жара зафиксирована на севере азиатской части России, сообщает РИА «Новости». Там температура воздуха достигает отметок в +25℃ — +31℃.

Такая аномальная жара объясняется тем, что в этом регионе антициклональная погода.

По словам синоптика, такая же погода зафиксирована на Чукотке, а также на севере Якутии, а сейчас переходит западнее на Таймыре и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей и гостей Северной столицы ждет теплая летняя погода. Тепло снова вернется, температура поднимется до +16…+18 градусов. Атмосферное давление в норме, в течение дня будет слабо понижаться, пишут метеорологи.

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